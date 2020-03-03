رئيس الجمهورية برهم صالح يواصل مشاوراته مع القوى السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد

2020/03/03 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل رئيس الجمهورية برهم صالح مشاوراته مع قادة الكتل السياسية من أجل اختيار رئيس وزراء جديد مقبول شعبيا ونيابيا

حيث استقبل في لقاءين منفصلين سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الجهود والمساع المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء يحظى بالقبول من الشعب العراقي ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية، والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة تعمل على تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة تعبر عن إرادة العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة وكريمة.

كما تمت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية عبر توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

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