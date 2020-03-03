القضاء الأعلى: السجن المؤبد لمدان و8 سنوات لآخر لإدانتهما بالمتاجرة بالمواد المخدرة بالنجف

2020/03/03 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات النجف الاتحادية، حكمين مختلفين بالسجن بحق مدانين اثنين، عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤبد للمدان الأول، بعد ان ضُبطت بحوزته ثمانية وثلاثون كيلوغراما، من مادة “الامفيتامين” المخدرة، إضافة الى مئتين وستة وستين قرصا مخدرا، فيما حكمت على المدان الثاني، بالحبس لمدة ثمان سنوات، بعد ان ضبطت بحوزته مئة وتسعون غراما من المواد المخدرة.

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