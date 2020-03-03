الإمارات تقرر تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع بسبب كورونا

2020/03/03 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قررت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، في خبر عاجل، أن "الإمارات تقرر تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع في مواجهة فيروس كورونا".

وأعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الحالات تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وآخر من كولومبيا، جرى التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين أعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

وأكد البيان على أن "إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات"، مشيرا إلى أن الحالات التي تم رصدها في وضع صحي مستقر وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

من جهة أخرى، نوهت الوزارة إلى أنه "تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين قيد الحجر الصحي وسمح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق بعد أن جرى التأكد من سلامتهم".

وأكدت الوزارة أنها تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة انتشار الفيروس في داخل الدولة والتعامل معها وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع.

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، تفاصيل اول تقرير رسمي عن حقيقة حمل السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية الغام حرب الثمانيات.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان &qu

بغداد اليوم-كربلاء

أوضحت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، الثلاثاء (03 آذار، 2020) تفاصيل حالتها الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال مدير لمكتب الإعلامي للدائرة، سليم كاظم، في بيان، إن "الدائرة، تبين اكتشافها حالة مواطنة بعمر (23) مُصابة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (03 آذار، 2020) ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق الى 31 بعد تسجيل 5 اصابات جديدة بـ 4 محافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان، إن &q

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