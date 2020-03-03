ديالى تكشف تفاصيل تقريرها حول ’’خطر’’ تدفق الغام ومقذوفات بسبب السيول الايرانية

2020/03/03 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، تفاصيل اول تقرير رسمي عن حقيقة حمل السيول المتدف...





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