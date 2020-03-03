2020/03/03 | 21:46 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت فرنسا على لسان وزير خارجيتها، اليوم الثلاثاء، تركيا، باستغلال المهاجرين للضغط على دول الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمام أعضاء البرلمان الفرنسي:
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وقال وزير الخارجية الفرنسي الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمام أعضاء البرلمان الفرنسي:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول وهيئات أوروبية: تركيا تستخدم اللاجئين لابتزازنا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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