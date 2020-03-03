دول وهيئات أوروبية: تركيا تستخدم اللاجئين لابتزازنا

2020/03/03 | 21:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت فرنسا على لسان وزير خارجيتها، اليوم الثلاثاء، تركيا، باستغلال المهاجرين للضغط على دول الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الخارجية الفرنسي الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمام أعضاء البرلمان الفرنسي:

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