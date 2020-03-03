كورونا.. إصابة أول مواطن مصري في إيطاليا

2020/03/03 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية وائل عبد القادر، أن أحد أفراد الجالية المصرية في الأربعينات من عمره أصيب بفيروس كورونا في ميلانو.وأوضح عبد القادر أن المصري المصاب من محافظة الدقهلية ويتلقى العلاج في مدينة ميلانو وحالته تستجيب للعلاج.وتابع: “القنصل المصري زار المريض واطمأن عليه، وكل شيء بخير ولم يسلم […]

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