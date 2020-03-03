صحة واسط “تهدد” العائدين من إيران بـ”ملاحقات قضائية” في حال مغادرة منازلهم!

2020/03/03 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت دائرة صحة واسط، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التزام المواطنين العائدين من ايران بعدم مغادرة منازلهم خلال 14 يومًا والتعاون مع الفرق الطبية التي تزورهم لاجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا.وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنها “تؤكد على جميع المواطنين العائدين من ايران سواء […]

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