6 إصابات جديدة بكورونا بالإمارات

2020/03/03 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ، الثلاثاء عن تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) تم رصدها من خلال التقصي النشط و المستمر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في […]

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