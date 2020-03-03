هيئة الحج تعلن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج

2020/03/03 | 21:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحج، الثلاثاء، عن ارسال وفد لمتابعة الطريق البري لنقل الحجاج.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “الهيئة العليا للحج والعمرة ترسل وفداً من المدراء العامين لمتابعة تهيئة الطريق البري الربط بين كربلاء والانبار وعرعر لضمان انسيابية حركة حافلات نقل الحجاج الذي تمر عبره حجاج البر العراقيين”.وأضاف البيان أن

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