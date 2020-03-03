العراق.. خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع لـ29

2020/03/03 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للحالات المؤكدة في العراق إلى 29 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن "حالة من الحالات الجديدة سجلت في بغداد، واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء".

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ولم تورد الوزارة تفاصيل عن حراجة حالة المصابين، أو تاريخ السفر لهذه الحالات أو ما إذا كانت قادمة من إيران أو ملامسة لحالات قدمت من إيران.

وقال البدر في بيانه إن "المصابين راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لهذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".

ويأتي إعلان الوزارة هذا بعد يوم واحد من إعلان اكتشاف خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

ومنذ اكتشاف أول إصابة في 24 فبراير الماضي، وهي لطالب إيراني يزور مدينة النجف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات جديدة بشكل شبه يومي.

وبهذا الإعلان أصبحت المحافظات التي سجل فيها إصابات مؤكدة هي "بغداد، والنجف، وكربلاء، وبابل، وواسط، والسليمانية، وكركوك، وميسان".

ولم تسجل حالات إصابة في المناطق الغربية من العراق حتى الآن.



ودعت وزارة الصحة العراقيين إلى تطبيق إجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبعد تسجيل عدة حالات إصابة بالفيروس في العراق، قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة 10 أيام، لوقف انتشار الفيروس.

وأعلن العراق، في 21 فبراير الماضي تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد تفشي المرض في عدة مدن إيرانية.



لكن الطائرات العراقية والإيرانية استمرت بالتنقل حاملة المسافرين بين مطارات البلدين.

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