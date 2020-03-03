"اصطدم بجبل".. من هو "الختيار" الذي أفشل ترشيح علاوي؟

2020/03/03 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رضا الشمري - واشنطن

في نهاية يناير المنصرم، بدا أن الوزير والنائب السابق محمد توفيق علاوي يمتلك حظوظا مرتفعة بتشكيل حكومة جديدة، لكن حظوظه أخذت بالنزول حتى مع دعم التيار الصدري الكبير له.

"علاوي اصطدم بجبل"، يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لموقع "الحرة"، ويضيف المصدر قوله إن "المالكي عارض ترشح علاوي إلى درجة كادت أن تتسبب بقطيعة بينه وبين هادي العامري الذي طلب من المالكي الموافقة على ترشيح علاوي".

ويؤكد المصدر المطلع "جاء العامري إلى مقر إقامة المالكي وطلب منه التراجع عن رفضه لترشيح محمد توفيق علاوي، لكن المالكي الذي يتزعم تحالف دولة القانون، كان مصرا إلى درجة أنه هدد العامري بالقطيعة إذا مرر علاوي".

ختيار السياسة!!

وبنبرة لا تخلو من الحماس، تصف النائبة عن تحالف دولة القانون عالية نصيف لموقع"الحرة" المالكي بـ"ختيار السياسة وختيار السياسيين وريموت كونترول العملية السياسية".

وتؤكد نصيف أن هناك "حجيجا" لمقر إقامة المالكي من الراغبين بالترشح لرئاسة الوزراء، مضيفة أن أسماء مثل "أسعد العيداني وهيثم الجبوري وسامي الأعرجي يحاولون الحصول على مباركة المالكي لترشيحهم".

وتقول نصيف أن "المالكي يتمتع بالثبات السياسي وعدم التقلب"، في إشارة مبطنة ربما لتقلب مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر.

وكشفت نصيف أن "إياد علاوي (زعيم القائمة العراقية) كان يجري اتصالات يومية مع المالكي يؤكدان فيها على رفضهما لترشيح محمد توفيق علاوي".

وأكدت نصيف أنه "على الرغم من أن كتلتي الفتح (بزعامة هادي العامري) وسائرون (بزعامة مقتدى الصدر) لا يستهان بهما إلا أن المالكي تمكن من جمع أصوات كافية لإفشال ترشيح علاوي".

وعرقلت الكتل الكردية، وبعض الكتل السنية، وأجزاء من الكتل الشيعية ترشيح علاوي، وشهد البرلمان انقساما كبيرا، حتى إن بعض نواب كتل مثل الفتح الشيعية انقسموا بين مؤيد ورافض لترشيحه.

وقالت نصيف إن "نوابا من العصائب وبدر أكدوا للمالكي أنهم لن يصوتوا مع رغبة كتلة الفتح بتمرير علاوي، وقد حصل ذلك فعلا".

ويبدو موقف المالكي مفهوما، على الأقل لمن يعرف طبيعة المالكي "الانتقامية" كما يصفها الصحفي العراقي أحمد حسين.

ويقول حسين لموقع "الحرة" إن "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي معروف بعدم تسامحه مع من يعاديه خاصة لمن ينقل هذا العداء إلى تصريحات علنية تتحدى سلطة المالكي".

ويستشهد حسين بـ"حالة العداء المستمرة للمالكي مع مقتدى الصدر، والتي لم تخففها الوساطات المتعاقبة".

ويقول حسين "قد تكون تصريحات علاوي في فترة وزارته للمالكي هي السبب بعداء المالكي الشديد له".

وقبل ترشيحه لرئاسة الوزراء، اتهم علاوي المالكي بعرقلة ترشيحه لانتخابات مجلس النواب.

علاوي، الذي استقال من منصبه وزيرا للاتصالات في حكومة المالكي، أكد بعد استقالته أنه "واثق بأن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون"، متهما رئيس الوزراء السابق بأنه "لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه".

كما أنه اتهم المالكي "بالتدخل السياسي في عمل الوزارة".

وأوضح علاوي حينذاك أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.

وقد تكون هذه الوثائق سببا إضافيا لرفض المالكي له.

لكن تحالف دولة القانون الذي يترأسه المالكي ينفي التدخل لإفشال علاوي.



ويقول النائب عن التحالف عمار الشبلي لموقع "الحرة" إن "دولة القانون لم تعارض تكليف السيد محمد علاوي، وبينت انها ليست بصدد فرض شروط عليه ولا المشاركة شرط ان يلتزم السيد المكلف باستقلالية الكابينة الوزارية ووضع برنامج ناجع ممكن التطبيق يعيد هيبة مؤسسات الدولة ويعالج مسببات الحراك الشعبي".

لكن الحقيقة هي أن رفض حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي لعلاوي جاء بعد يوم واحد من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

وقال حزب "الدعوة" وقتها إنه "ليس جزءا من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء الآن".

واستدرك الشبلي "السيد علاوي للأسف أصغى لبعض الإرادات السياسية ولم يكن بعض فريقه التفاوضي مستقلا ولا نزيها وكانت اختياراته لبعض مرشحي الكابينة غير موفقة، فضلا عن وجود أسماء جاءت بها جهات سياسية تحت غطاء الاستقلالية والتكنوقراط كما حصل في كابينة السيد عادل عبد المهدي".

ولم يكشف الشبلي عن الأسماء التي وجه إليها الانتقادات، لكنه أكد أنه "بعد أن نشرت أسماء الكابينة صار واضحا أن الكابينة هي انعكاس لرغبات سياسية وبعض رجال الأعمال وتضمنت أشخاصا غير مهنيين والبعض عليهم دعاوي فساد مالي".

قادة الشيعة!!

لكن رفض المالكي لعلاوي لم يكن السبب الوحيد، إذ إن علاوي لعب أوراقه بشكل لم يؤد به إلى النجاح في مسعاه لتولي رئاسة الوزراء.

يقول النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي لموقع "الحرة" إن "علاوي أخطأ في التقدير بالتعامل مع الكتل السياسية وحيدها ولم يأخذ رأيها في المرشحين رغم أنها تعتبر نفسها الممثل لجمهورها".

ويعتقد المرشدي أن "دعم بعض الكتل لعلاوي أثر سلبا على تكليفه لان الكتل الأخرى راودتها الشكوك بأنه مدعوم من هذه الكتلة التي تدافع عنه بقوة".

يقول المحلل السياسي يوسف أحمد لموقع "الحرة" إن "المالكي يمتلك نفوذا واسعا على القضاء، وهو مولع بجمع ملفات الفساد والتهديد بها، كما أنه يمتلك ثروة مالية هائلة تجمعت خلال ثماني سنوات من رئاسته للوزراء، ويمتلك نفوذا واسعا على الدولة العميقة".

ويضيف أحمد "لا يمكن الاستهانة بهذه القوى".

وفشل المرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بتمرير حكومته داخل البرلمان العراقي بعد رفض أغلبية النواب حضور جلسة التصويت.

وخلال جلسة التصويت الأولى على اختيار علاوي، أصر نائب رئيس البرلمان الذي ينتمي لكتلة سائرون، حسن الكعبي على التصويت على علاوي حتى مع عدم اكتمال النصاب.

وحاول الكعبي إجراء عد يدوي للحاضرين في القاعة لكن النصاب لم يتحقق حتى مع جمع الصدريين لنحو 108 نواب.

واتهم علاوي سياسيين بالضغط عليه لإفشال مشروع حكومته.

وأثار فشل علاوي غضب داعمه الأكبر مقتدى الصدر الذي قال في بيان على تويتر "إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق أسير ثلّة فاسدة؟"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اصطدم بجبل".. من هو "الختيار" الذي أفشل ترشيح علاوي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اصطدم بجبل".. من هو "الختيار" الذي أفشل ترشيح علاوي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).