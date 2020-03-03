تسجيل خمس حالات اشتباه بكورونا في ذي قار

2020/03/03 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن تسجيل خمس حالات يشتبه بأصابتها بفيروس كورونا في المحافظة .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صحة ذي قار ارسلت عينات من المشتبه باصابتهم بالفيروس الى مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، صباح اليوم ، وتنتظر النتائج “.ولفت […]

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