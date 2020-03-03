اخماد حريق اندلع في مستشفى الشركاط بصلاح الدين

2020/03/03 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل مستشفى الشرقاط.وذكر بيان للمديرية حصلت عليه “العهد نيوز”، انه” ادلع حريقا داخل مطبخ تابع لدار الأطباء داخل مستشفى الشرقاط في محافظة صلاح الدين، نتيجة احتراق سبلت”.واضاف البيان، انه “تم الاخماد من قبل فرق الدفاع المدني دون خسائر بشرية”، مبينةً أن “سبب الحريق هو […]

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