الأسد يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب السوري

2020/03/03 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً لتحديد موعد للانتخابات النيابية في البلاد.وذكرت وكالة الانباء السورية “سانا” أن “الأسد أصدر اليوم، المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث”.انتهى..م.ر

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