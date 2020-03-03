الحشد ينفي وجود متحدث باسمه ويتبرء من تصريحات العسكري

2020/03/03 | 22:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عدم وجود متحدث عسكري بإسمها في الوقت الراهن، وتنفي علاقتها بإي تصريحات مسيئة للمؤسسات الامنية.وذكر بيان صادر عن الهيئة اطلعت "كلكامش برس " عليه ، ان "هيئة الحشد الشعبي تؤكد مرة أخرى عدم وجود متحدث عسكري ناطق باسمها بالوقت الراهن".وأضاف البيان، "كما تنفي علاقتها بأي تصريحات تصدر بين حين واخر تسيء للمؤسسات الامنية العراقية".وطالبت الهيئة "وسائل الاعلام بتوخي الحيطة والحذر في نقل الاخبار".

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