علماء كردستان يوجه باستمرار

2020/03/03 | 22:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ لربيل اعتبر المجلس الأعلى للفتاوى في إقليم كردستان، الثلاثاء، كل من يتوفى بفيروس كورونا "شهيدا".وقال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم عبد الله ويسي، في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن المجلس الأعلى للفتاوى أصدر عددا من الفتاوى والتعليمات انطلاقا من الشريعة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".وأضاف أنه تقرر استمرار خطب الجمعة في المساجد، فيما افتى المجلس بمنع إقامة التجمعات الأخرى ومنها مجالس العزاء والمناسبات الأخرى، مبينا أن "المجلس افتى كذلك بأن كل من يتوفى بفيروس كورونا يعتبر شهيدا".وبين أن المجلس دعا المرضى إلى عدم المشاركة في صلاة يوم الجمعة، حيث أفتى بانه "حرام على أي شخص حامل للفيروس الاختلاط بالناس والمشاركة بصلاة الجمعة".وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، أعلنت تعليق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة في الإقليم، حيث أفادت الوزارة، في بيان مقتضب، انه "تقرر تعليق العمل بدوائر الجنسية والجوازات والمرور والبطاقة الموحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".وأشار البيان إلى أن قرار التعليق سيبدأ من يوم غد الأربعاء 4 آذار 2020، على أن يستأنف العمل في الـ 14 من الشهر الجاري، ليتم إصدار معاملات المواطنين في اليوم الذي يليه.

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