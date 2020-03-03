2020/03/03 | 22:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف: على جميع المعنيين بمنظومة كرة القدم التعاون في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكرة العراقية

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