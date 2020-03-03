إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المقدمة الى مجلس الأمن

2020/03/03 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدمت ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت،اليوم الثلاثاء، احاطة الى مجلس الامن الدولي بشأن الاوضاع في العراق.(المستقلة) تنشر نص احاطة بلاسخارت كما ورد على موقع الامم المتحدة-العراق.السيد الرئيس، شكراً جزيلاً، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الموقرون، لم يغادر العراق عناوين الأخبار الرئيسية خلال الأشهر الماضية، حيث لا تزال […]

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