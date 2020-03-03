فيديو لـ “الطيار الذي أُسقطت مروحيته في إدلب”

2020/03/03 | 22:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت شبكات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لإنقاذ القوات الحكومية السورية للطيار الذي أُسقطت مروحيته، اليوم، في #إدلب.ويظهر المقطع المصور، قيادي في “الجيش السوري”

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