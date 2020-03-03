كوردستان تعلن خبرا سارا يخص كورونا بعد اجراء فحوصات لعشرات الاشخاص

2020/03/03 | 22:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، عن ظهور نتائج سلبية- عدم اصابة- لـ39 شخصاً اجريت لهم فحوصات خاصة بفيروس كورونا.

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