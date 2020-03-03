نائب: المرجعية ’’غاضبة’’ بسبب التأخر بتسمية رئيس وزراء جديد.. الشيعة تنازلوا والكرد متحزبون

2020/03/03 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الثلاثاء 3 اذار 2020، ان المرجعية الدينية العليا ’’غاضبة’’ من أداء القوى السياسية وتعاملها مع مجريات الاحداث، مبينا ان المرجعية تريد الإسراع بتشكيل الحكومة المؤقتة من اجل الوصول الى اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال البخاتي، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "محمد علاوي لم يكن عادلاً في اختياراته مع جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة"، مبينا ان "الشركاء السياسيين تحركوا نحو اجراء لقاءات مع رئيس الجمهورية لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء بعد اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة".

وتابع ان "هناك وجهة نظر لاعادة طرح، اسعد العيداني، وعلي شكري، ومصطفى الكاظمي، كمرشحين للمنصب ومحاولة التوافق على احدهم".

وبخصوص الموقف الكردي، قال البخاتي ان "الاخوة الكرد يريدون حكومة حزبية تأتي بمرشحين من الأحزاب".

وأشار الى ان "الشيعة تنازلوا عن المناصب، ويجب ان يتنازل البقية ايضاً"، مضيفا ان "هناك تشظ في المواقف السياسية، ركز عليه الاعلام كثيراً"،

وأشار الى ان "تحالف القوى انشطر على نفسه وذهب باتجاه فريقين كل واحد منهما يقول نحن الاكثر عددا".

واكد ان "جميع ممثلي المكونات مسؤولين عن الفساد والتراجع الحاصل في البلاد".

وبين ان "عدم تناول المرجعية الدينية خلال الخطبتين الأخيرتين موضوع تشكيل الحكومة، معناه انها ذهبت باتجاه عدم الرضا عن الكتل السياسية "، قائلاً ان "المرجعية تشدد على وجوب الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية لفرض القانون واجراء الانتخابات المبكرة".

وقال ان "المرجعية غاضبة من أداء القوى السياسية بموضوع تسمية رئيس الحكومة الانتقالية"، داعيا "الشيعة الى ان يسموا شخصية مقبولة تلبي مطالب الشعب ".

وزاد ان "قوى سنية وكردية تقول انها تريد رئيس الوزراء مستقل وغير متحزب وهنا يجب ان يكون رئيسا الجمهورية والنواب غير متحزبين وتطبق هذا الفرضية على الجميع".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم، فجر ( الاثنين 2 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي وافق عليه وتعهد بتسمية بديل عنه خلال 15 يوماً.

عقب ذلك، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (2 اذار 2020)، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد تقديم الاخير اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "حب العراق اوحى لك بالانسحاب فجزيت عن العراق خيراً".

واضاف: "الى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن، يتلاعبون بمصادر الشعب، والى متى يبقى العراق اسير ثلة فاسدة، والى متى يبقى بيد قلة تتلاعب بمصيره، ظانين حب الوطن وهم عبيد الشهوات".

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

بغداد اليوم - بغداد

قدم المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ارام بالاتي، الثلاثاء 3 اذار 2020، مقترحاً قال إن من شأنه انهاء ازمة تسمية رئيس وزراء جديد للعراق خلفاً لعادل عبد المهدي خلال يوم واحد.

وقال بالاتي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظ

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الثلاثاء (3 آذار 2020) أن الوضع لا يسمح بتسمية رئيس وزراء مستقل، بديل عن محمد توفيق علاوي، الذي اعتذر عن تكليفه بهذه المهمة.

وقال الزاملي، خلال حديثه لبرنامج "وجهة نظر" الذي ي

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حسين المالكي، الثلاثاء 3 اذار 2020، حقيقة وجود قرار حكومي عراقي بمنع دخول الدبلوماسيين الايرانيين والصينيين الى البلاد لمنع دخول فايروس كورونا.

وقال المالكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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