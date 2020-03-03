تعرض الناشط المدني حسين رحم إلى طعن بالسكاكين وأخيه يشرح تفاصيل الحادثة

2020/03/03 | 22:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}تعرض المتظاهر والناشط المدني الإعلامي حسين رحم اليوم الثلاثاء إلى طعن بالسكاكين في رأسه في ساحة التحرير في بغداد على يد مجموعة من الأشخاص، وذكر شقيقه والتوأم له حسن رحم في صفحته على الفيسبوك أن أخيه تعرض إلى عصر يوم الثلاثاء إلى طعن بالسكاكين في رأسه من مجموعة تقول ان هذا ثأئر مقتدى الصدر على حد قوله،

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