عدد من المرشحين يقدمون أوراق ترشيحهم للعمل بالهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة

2020/03/03 | 22:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} قدم 14 مرشحا سيرته الذاتية للاتحاد الدولي للعمل في الهيئة المؤقتة، وهم كل من أحمد عباس ود.شامل كامل وإياد بنيان وحسن الحسناوي وأحمد راضي ود.أسعد لازم و د.رافد عبد الأمير وباسم جمال ود.علاء عبد القادر وشرار حيدر وحسين الربيعي ود.أحمد علي وعباس زغير ود.موفق عبد الوهاب.ومن سيتم اختياره لا يحق له الترشيح في الانتخابات المقبلة، وسيعمل وفق مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر حسب كتاب الاتحاد الدولي بوقت سابق.السؤال الذي شغل الأوساط الكروية هو من رشح تلك الأسماء للاتحاد الدولي وأرسل سيرهم الذاتية.

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