دولة القانون: مفاوضات اختيار بديل علاوي بدأت بداية صحيحة

2020/03/03 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء، ان “رئيس الجمهورية دخل في حوارات مع القيادات الشيعية بشأن رئاسة الوزراء”.وقال المطلبي لـ”العهد نيوز”، ان “التفرد بالقرارات اثبتت فشلها”، مبينا، ان “مفاوضات اختيار بديل علاوي بدأت بداية صحيحة علاوي هو فقط يتحمل مسؤولية فشل علاوي في تشكيل الحكومة”.واضاف، ان “فشل علاوي لم يكن انتصارا […]

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