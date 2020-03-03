2020/03/03 | 22:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل العراق مجددا في الفراغ السياسي مع قرار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي الاعتذار عن قبول المهمة .وبينما يتوقع مراقبون أن تنشط حركة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. ما هو مصير العراق بعد اعتذار علاوي؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. ما هو مصير العراق بعد اعتذار علاوي؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).