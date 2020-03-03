روسيا: خرج من إدلب 35 ألف من عوائل «تحرير الشام» والجهاديين إلى تركيا

2020/03/03 | 22:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت #روسيا بأنها أحصت خروج 35 ألف من عوائل الجماعات المتشددة، بما فيها «هيئة تحرير الشام» من #إدلب إلى #تركيا، وذكرت أن المحافظة حالياً فيها مليون 1.8 مليون نسمة فقط.

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