الأكبر والأول من نوعه منذ 2008.. أمريكا تخفض أسعار الفائدة باجتماع طارئ بسبب “كورونا”

2020/03/03 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.وقال مجلس الاحتياطي في بيان إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%.وأضاف قائلا “أسس […]

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