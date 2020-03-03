العبادي والسيد الحكيم يبحثان مساعي اختيار بديل لرئاسة الحكومة

2020/03/03 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء.

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