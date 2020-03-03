2020/03/03 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن محافظة الانبار، فيصل العيساوي، اليوم الثلاثاء، ان “استقالة عبد المهدي واعتذار علاوي شكلتا عرفا سياسيا جديدا”.وقال العيساوي لـ”العهد نيوز”، ان “اي مرشح بديل عن علاوي سيجابه برفض شديد “، مضيفا، ان “حكومة عبد المهدي كانت فرصة أخيرة للعملية السياسية”.واضاف، ان “البرنامج الحكومي لعلاوي كان عبارة عن مقال وعموميات وانه لو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيساوي: استقالة عبد المهدي واعتذار علاوي شلتا عرفا سياسيا جديدا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيساوي: استقالة عبد المهدي واعتذار علاوي شلتا عرفا سياسيا جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).