2020/03/03 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني سنويا وفي ذكرى”المحرقة “المتخيلة من قبل يهود بحر الخزر في فلسطين المحتلة،يقف قادة مستدمرة إسرائيل الإرهابية ويهتفون برسالة غير مشفرة لألمانيا مفادها”لن ننسى ولن نغفر”،وهم بذلك يهددون ألمانيا بمواصلة الإبتزاز والضغط عليها لدفع التعويضات غير المحدودة لمستدمرة إسرائيل،وهذا بحد ذاته إرهاب من نوع آخر وهو إرهاب دولة منظم،نجحوا من خلاله بكسب ألمانيا […]

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