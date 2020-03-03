صحة كردستان تكشف اعداد وحالات المصابين والمشتبه بحملهم “كورونا” في الإقليم

2020/03/03 | 23:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة صحة اقليم كردستان العراق، الحالات الصحية للمصابين بكورونا، فيما اكدت صدور نتائج سلبية لـ39 مشتبه به خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “في إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا […]

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