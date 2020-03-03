الدفاع التركية: مقتل جندي تركي في محافظة إدلب السورية

2020/03/03 | 23:10 - المصدر: الغد برس

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متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة 9 آخرين بنيران الجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا

وأضافت الدفاع التركية في بيان، أن قوات الجيش التركي قصفت 82 هدفا تابعا للجيش السوري في محافظة إدلب، مؤكدة أن القصف لا يزال مستمرا.

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