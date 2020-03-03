الصدر يتوعد المعتدين على الناشط رحيم :

2020/03/03 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف توعد صالح محمد العراقي، الناطق بلسان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، المعتدين على الناشط حسين رحيم، في ساحة التحرير.وقال العراقي في تدوينة الثلاثاء ،: "سلامتك..وتبت تلك اليد التي اعتدت عليك..والاعتداء ضدك لن يمر مهما كان الفاعل".وارفق العراقي تدوينته بصورة للشقيقين الناشطين، حسن وحسين رحم.وتعرض الناشط، حسين رحم، اليوم لإعتداء بالسكاكين من قبل عناصر مجهولة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وكتب شقيق حسين في تغريدة على تويتر: "تعرض اخي حسين رحم للاعتداء بالسكاكين في ساحة التحرير من قبل جهة سياسية معروفة"، مضيفا "نمتلك الكثير من الادلة على تحريض افراد ينتمون لهذه الجهة ضدنا انا و اخي".واختتم تغريدته بالقول: "بيننا وبينكم القضاء الاعلام، والسكاكين لن تثنينا".

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