2020/03/03 | 23:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراءعبدالكريم الفيصل ، الاجراءات والمعوقات التي تواجه خطوات مجابهة كورونا في العراق، فيما اشار الى ان المنافذ الحدودية لم تلتزم بتوصيات خلية الازمة.وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه “اليوم استضاف مجلس الوزراء ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق مع لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مستشاري رئاسة الوزراء يكشف عن معوقات مواجهة “كورونا”.. والمباشرة باتخاذ اجراءات يوم غد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مستشاري رئاسة الوزراء يكشف عن معوقات مواجهة “كورونا”.. والمباشرة باتخاذ اجراءات يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).