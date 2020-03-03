صحة إقليم كردستان العراق: يبلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي حالياً 2564 مواطناً

2020/03/03 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، انه “يبلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي حالياً 2564 مواطناً”.وذكر بيان للوزارة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “في إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 حيث أجريت الفحوصات لـ39 مواطناً في إقليم كوردستان […]

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