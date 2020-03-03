صحة كردستان تعلن سلامة 39 مواطنا مشتبه باصابتهم بكورونا وتوضح بشأن المصابين الخمسة

2020/03/03 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كردستان

اصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، بياناً تؤكد فيه سلامة 39 مواطناً كان قد اشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث أجريت الفحوصات لـ39 مواطناً في إقليم كردستان مشتبه بهم خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت جميع النتائج سلبية أي تبين أنهم غير مصابين بالفيروس".

واضاف أنه "بعد عزل 5 مواطنين يحملون فيروس كورونا الجديد، اصبحت حالتهم الصحية الآن مستقرة وجيدة دون أن يحتاجوا إلى تلقي أي علاج باستثناء الرعاية الطبية وفي حال تطلب الأمر تقديم العلاج الطبي لهم فسيتم القيام بما يلزم".

وتابعت: "كما تم التمكن وعن طريق فرق المتابعة الصحية من فحص جميع الأشخاص المتلامسين والمتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ولفت الى أن "بعد تزايد عدد المصابين في إيران وتسجيل عدة حالات جديدة في محافظات وسط وجنوب العراق، فإن الطواقم الصحية في الدوائر المحلية باشرت بحملات فحص المواطنين الذين يزورون مدن الإقليم لتحديد المشتبه بهم، ويبلغ عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حالياً ٢٥٦٤ مواطناً موزعين على مدينة أربيل (١١٧٤) السليمانية (٥٣٥) دهوك (٤٤٩) حلبجة (٨٢) گرمیان (٢٠٨) رابرين (١٠٤) كويسنجق (١٢)، وتواصل الفرق الصحية متابعة حالتهم لتقديم ما يلزم في حال حدوث أي طارئ".

وكانت وزارة صحة اقليم كردستان، قد أعلنت الثلاثاء، حجر أكثر من 180 اجنبياً للتأكد من عدم اصابتهم بـ ’’كورونا’’.

وقال وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم حجر 184 سائحا وفدوا الى اراضي الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الذين يخضعون للرقابة الصحية ضمن التدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي فايروس كورونا الى 2484 شخصا".

وأضاف، انه" تم تحديد 27 مكانا في مناطق ومدن الاقليم مخصص لأولئك الاشخاص الوافدين من ايران الى اراضي كردستان بهدف الوقاية من انشار الفايروس".

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