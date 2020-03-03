كورونا يغير طرق التحية والسلام في العالم

2020/03/03 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الذعر من انتشار فيروس كورونا حول العالم في اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية في مختلف الدول.وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص استبدلوا التحية باليد في الصين و كوريا الجنوبية وإيران بالتحية عبر الأقدام تجنبا للإصابة بالفيروس.وفي الدول الخليجية، حثت السلطات المواطنين على التوقف عن تقبيل الأنف (السلام بالخشم) والاكتفاء بالتلويح […]

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