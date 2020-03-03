صحة واسط تهدد بعقوبات قضائية لمن لا يلتزم باجراءات الحجر الصحي

2020/03/03 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية صحة محافظة واسط، توجيهات إلى مواطني المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، مهددة بفرض عقوبات قضائية لمن لا يلتزم باجراءات الحجر الصحي للعائدين من الدول الموبوءة.

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