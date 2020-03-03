تحالف سائرون: لا ندعم فكرة طرح احد نواب عبد المهدي لتولي رئاسة الحكومة

2020/03/03 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح العضو بتحالف سائرون، النائب رعد المكصوصي، الثلاثاء (3 اذار 2020)، موقف تحالفه من تولي أحد نواب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، رئاسة الحكومة، لحين اجراء انتخابات مبكرة وفقاً لمطالبات […]

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