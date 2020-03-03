الشهيد مهدي الكناني نموذج للوطنية العراقية وشهيد الإنسانية

2020/03/03 | 23:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم آل ماضي ((هذه المعركة، معركة مقدسة، دفاع عن الوطن، دفاع عن المقدسات، دفاع عن الحرمات، دفاع عن كل شيء حَبَبَ الله الدفاع عنه، العدو واضح وجلي، وهو متبني لمدرسة العداء للإنسانية، متوهم! متوهم! من يقول إنهم يحاربون الشيعة فقط)).بهذه الكلمات، صدحت حنجرة الشهيد مهدي الكناني رضوان الله تعالى عليه، معبرة عن عمق إيمانه […]

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