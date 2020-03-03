2020/03/03 | 23:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك تعطل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاربعاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تعطل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تعطل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).