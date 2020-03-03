أزمة إدارة السياسة

2020/03/03 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس التحرير

البحثُ عن بديلٍ جديد لرئاسة الوزراء قد يبدو صعباً، لأنّه يعني البحث عن توافق سياسي بين الفرقاء، وعن معالجة آمنة لأزمة الثقة، وللطريقة التي يتم بها اختيار الكابينة الحكومية، وهذا بطبيعة الحال يفترض تأمين حوارات عميقة، وخيارات واقعية لتبرير وتسويغ ذلك التوافق، وبعكسه فإنّ العملية السياسيّة ستظلّ نهباً للأزمات والصراعات ولـ “سوء الظن” والشكوك بين القوى السياسيّة، مقابل استمرار مظاهر الانهيار في الاقتصاد وفي الخدمات وفي معالجة المشكلات القارّة منذ سنوات طويلة.

التعاطي مع الحلول العقلانيّة لحاجة التوافق، ولضرورات بناء الدولة القويّة يبدأ من إدراك خطورة تراكم الأزمات، بما فيها أزمة الحكومة، والبرنامج الحكومي الواضح والقابل للتنفيذ، وإمكانية حيازاتها الصلاحيات في إدارة السياسات الستراتيجية، وهو ما يعني إعطاء فكرة التوافق توصيفاً مكفولاً بالقدرة على الانجاز، وعلى مواجهة تحديات الواقع، والوضوح في إمكانية تلبية طلبات المتظاهرين السلميين، على مستوى إعادة تنظيم خريطة العمل، وتعزيز مشاريع التنمية، وعلى مستوى معالجة مشكلة تلكؤ المشاريع وترهل البنية الوظيفية، وتفكيك عقدة البطالة المستشرية، وحصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الفساد واسترداد المال المنهوب، ومحاسبة المقصرين والفاسدين، واعادة الثقة بهيبة الدولة، وهي قضايا موضوعية تدخل في صُلب فاعلية التوافق والتواصل، ليس لتلبية حاجات طارئة، ولمداراة البعض على حساب الآخرين، بل لكي يكون مشروع الدولة الديمقراطية هو الأفق الواسع، وهو المنصة الكبرى التي يتحاور عندها الجميع.



إن اخضاع التوافق لمفهوم الحاجة، وللتخلص من أزمات آنية سيكون عاملا في تراكم الأزمات، وسنجد أنفسنا مع كل مأزق سياسي، أو عند كل استحقاق انتخابي أمام مشكلة تشكيل الحكومة، واختيار علاماتها السيادية، والاتفاق على كابينتها الوزارية وعلى برنامجها الحكومي.

اعتذار السيد محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، ودعوة رئيس الجمهورية للتشاور مع الكتل السياسية لاختيار البديل، قد يبدو مظهراً ديمقراطياً برّاقاً، لكنّه يخفي أزمات عميقة تظهر عند الاختلاف، وعند عدم التوافق على شخصية أو شخصيات لادارة الحكم، او على آلية اختيار الوزراء والمسؤولين الآخرين من الدرجات الخاصة، والتي تكشف عن اللا ثقة، وعن المصالح أكثر من علاقتها بتنظيم بينات الدولة الدستورية، والرغبة في تفكيك مركزية المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، والتي راهن الـ”بعض” على أن تظلّ واقعاً في تداول السلطة، وفي توزيع حقائبها الحاكمة.

إنّ المرحلة القادمة رهانٌ على المستقبل، وعلى فاعلية المشاركة الحقيقية في بناء الدولة، وفي المكاشفة والصراحة مع الشعب، وتجاوز رهاب الطريق المسدود الذي يجعل السياسيين والناس عند حافة اللا جدوى، وعند الهروب الى الحلول الترقيعية التي تعوّم الأزمات، وتضيّق الخناق على استشراف المستقبل، وعلى إيجاد أي حلول قابلة للتوافق عليها بسهولة.

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