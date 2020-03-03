نينوى تقيم معرض إعمارها الثاني

2020/03/03 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

أقيم أمس الثلاثاء معرض إعمار نينوى الثاني تحت شعار « نبني، نزرع، نصنع” بينما تم تخصيص جزء من المنحة الكويتية لاعادة الواقع الصحي في المحافظة.

وقالت مراسلة «الصباح» ان»محافظ نينوى نجم الجبوري ورئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية الدكتور مصطفى الهيتي، افتتحا امس الثلاثاء معرض اعمار نينوى الثاني بحضور عدد من نواب نينوى ورئيس جامعة الموصل ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية».

وقال الجبوري خلال الافتتاح إن «عجلة الإعمار في محافظة نينوى ومركزها الموصل بدأت منذ انتهاء تحرير المدينة من بطش عصابات داعش على يد القوات العراقية ومازالت مسيرة هذا الاعمار مستمرة في عموم المدينة وضواحيها، حيث بدأت آثارها بالظهور على الواقع داخل المدينة تحديدا».

وأضاف أن جميع الجهود والسواعد الخيرة تتكاتف اليوم من اجل إعادة بناء ما دمره الإرهاب، انتصاراً لإرادة الحياة على الفكر الظلامي .

وطالب الجبوري بتخصيص مبالغ اكبر من قبل الحكومة المركزية لدعم جهود الاعمار وفتح افاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية وتوفير فرص الاستثمار والعمل على تقليل البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لاهالي

المحافظة .

من جانبه اكد رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي في كلمته أن «الحكومة المركزية تعمل جاهدة على اعادة اعمار ثاني كبريات المحافظات العراقية» مشيرا الى ان الحكومة تحاول ان تسرع بعجلة اعمار هذه المحافظة العريقة من كل جوانبها، لاسيما الحضارية بعد ان دمرت العصابات الارهابية معالم تراثها، اضافة الى اعادة الجانب الخدمي والتربوي، بينما دعا جميع النازحين الى العودة الى مناطقهم .

وفي سياق متصل، اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عقد اتفاقات لإطلاق جزء من المنحة الكويتية لتمويل مشاريع إعادة اعمار المستشفيات ودعم القطاع الصحي في المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح لـ «الصباح}: تم الاتفاق خلال اللقاء مع القنصل العام لدولة الكويت في أربيل عمر الكندري بحضور مدير بلديات نينوى عبد القادر الدخيل، على إطلاق جزء من المنحة الكويتية لإعادة تأهيل مستشفى الخنساء بمبلغ 32 مليار دينار عراقي وكذلك تأهيل مركز جراحة القلب والقسطرة في مستشفى

السلام .

الى ذلك، كشف مدير بلديات نينوى المهندس عبد القادر دخيل، امس الثلاثاء، عن افتتاح ثلاث دوائر خدمية بعد تفجيرها وخروجها عن الخدمة لمدة أربعة اعوام من قبل عصابات داعش الارهابية.

وقال دخيل في تصريح لمراسلة «الصباح» ان «الكوادر الهندسية والفنية انتهت من اعمار وتاهيل ثلاث دوائر خدمية تابعة لمديرية ماء ومجاري نينوى والبلديات ايضا داخل القضاء «واضاف دخيل ان»الكوادر افتتحت تلك الدوائر، التي تم استئنافها بالكامل داخل القضاء بعد تجهيزها بالاجهزة والمعدات الضرورية لخدمة قضاء

الحضر}.

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