تفكيك شبكة إرهابية وإحباط مخطط يستهدف محافظتين

2020/03/03 | 23:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أحبطَ جهاز مكافحة الارهاب مخططا للقيام بأعمال إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين» من خلال تفكيك شبكة من بقايا فلول داعش يقودها مايسمى الامير العسكري لولاية صلاح الدين، بينما انطلقت عمليتان أمنيتان في منطقتي الثرثار وعين التمر، دمر خلالهما انفاقا ومضايف تستخدمها العصابات الارهابية.

وذكر بيان خلية الاعلام الامني تلقت «الصباح» نسخة منه : وفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة ارهابية من بقايا فلول داعش، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وقد تم القبض على 5 من الارهابيين، فضلا عما يسمى الامير العسكري لولاية صلاح الدين.

على صعيد متصل، ذكر بيان لقيادة عمليات صلاح الدين، ان «قطعات قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية عسكرية واسعة في جزيرة صلاح الدين شرق وغرب الثرثار للبحث والتفتيش عن بقايا فلول داعش الإرهابية».

واضاف، ان العملية اسفرت عن العثور على مضافتين أحداهما تحتوي على دراجتين ناريتين، والاخرى تحتوي على مواد طبية ولوجستية، وبنادق كلاشنكوف، و(8) كرفانات تم تدميرها موقعياً، والعثور على (15) مسطرة تفجير، (4) صواريخ كاتيوشا، و عبوات ناسفة ومواد تفجير .

من جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تدمير مضافات وانفاق لعصابات داعش الارهابية في الصحراء المحاذية للثرثار ضمن عمليات “علي الهادي” الامنية.

وذكر اعلام الحشد، في بيان أن “الكتيبة الرابعة في مديرية مقاتلة الدور شاركت الى جانب الالوية السادس و35 و51 في محافظة صلاح الدين» مبينا ان «الكتيبة استهدفت مخابئ وانفاق الارهابيين بالسلاح المباشر».

الى ذلك أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، انطلاق عمليات لمسح وتفتيش منطقة عين التمر بمشاركة القوات الأمنية لتأمين محافظة كربلاء.

وقال الحمداني في تصريح صحفي لإعلام الحشد: إنه «في الساعة السادسة صباحا انطلقت عمليات مسح وتفتيش منطقة عين التمر بمشاركة القوات الأمنية، الهدف منها مسح المنطقة وتطهيرها وفرض القانون وإبعاد الخطر عن محافظة كربلاء».

وأضاف ان «هذه العملية ليست هي الأولى من نوعها، اذ سبقتها عمليات أخرى باتجاه النخيب وعرعر وهي في الحقيقة عمليات متواصلة لإبعاد الخطر عن جميع هذه المحافظات».

وفي الموصل، طهرت هندسة الميدان للواء 30 في الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، قرية ترجلة ، بينما رفعت 820 عبوة ناسفة من مخلفات “ داعش”.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، انه “استجابة لنداء الأهالي شرق الموصل شرعت فرق هندسة الميدان للواء 30 بعملية تطهير قرية ترجلة من المخلفات الحربية التابعة لداعش “، لافتا الى ان “العملية اسفرت عن رفع 820 عبوة ناسفة وتأمين القرية بشكل كامل”.

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