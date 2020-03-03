وفاة رجل على الهواء مباشرة كان يشكو من الحياة في العراق

2020/03/03 | 23:32 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي شخصٌ على الهواء مباشرةً بينما كان يشكو من الحياة في العراق.وأمكنت رؤية هذا الرجل يجري محادثة جياشة قبل أن ينهار، فيما كانت كاميرا محطة "تلفزيون السومرية" تسجّل الوقائع.وقال العراقي المستاء "لا توجد وظائف.وقد تعب الناس".وأفاد مستشفى اليرموك التعليمي بأن المتوفّى أُصيب بنوبة قلبية وفارق الحياة على الفور.

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وكان الرجل قد توجّه إلى المستشفى الواقع في العاصمة العراقية بغداد لطلب المساعدة الطبّية، فصادف صحافيّين يعدّون تقريراً هناك.



وعند وصوله، تحدّث إلى طاقم التلفزيون واختصاصي طبّي هناك وبدأ يطلعهم على مشاكله.

وأفاد المستشفى بأنّ أفراد أسرة المتوفّى قالوا إنه أُصيب بتوعّك، بعدما صادرت السلطات أحد متاجره.



وقد بدأ يشكو من وضعه أمام أشخاص مثله في البلاد، وفق تقارير وسائل الإعلام.



ثم أمسك بأحد المهنيّين الطبيّين الموجودين إلى جانبه وانهار، بينما كان لا يزال أمام كاميرا التلفزيون التي تبث الوقائع حيّةً على الهواء.

وقد نأى المستشفى بنفسه عن وفاة الرجل، قائلاً إنه لم يعالجه أي طبيبٍ قبل أن يتحدّث مع الصحافيّين.

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