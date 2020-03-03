صحة كردستان : لا وجود لحالات اصابة بفايروس كورونا جديدة في كردستان

2020/03/03 | 23:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- اربيل في إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 حيث أجريت الفحوصات لـ39 مواطناً في إقليم كوردستان مشتبه بهم خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت جميع النتائج سلبية أي تبين أنهم غير مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19. وقالت وزارة الصحة …

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