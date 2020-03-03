النهج الديمقراطي - حتى يكتمل بناء جبهة اجتماعية حقيقية في المغرب

2020/03/03 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي الافتتاحيةبين الفكرة والتأسيس العملي لإخراج عمل جبهوي إلى الوجود، مساحة شاسعة من الجدل، بين الاختلاف والائتلاف.عمل جبهوي يبدو بسيطا في تشكيله، مرنا ومفتوحا في تنظيمه.من هنا كانت ولادة الإطار التنسيقي بمضمون العمل بالحد الأدنى المشترك بين مكونات سياسية، نقابية، حقوقية، نسائية شبيبية وجمعوية اختار لها المؤسسون اسم “الجبهة الاجتماعية المغربية”، انطلقت عمليا ببرنامج نضالي لتخليد الذكرى التاس......

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