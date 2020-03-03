فاطمة ناعوت - وشاح محمد بن راشد ... لقلب مصر

2020/03/03 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت فرحَ المصريون فرحة عارمة بتكريم البروفيسور المصريّ "مجدي يعقوب" الأسبوع الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعرف قدر "الإنسان"، وتُعلي من شأن بنائه والارتقاء به، كونه أهمَّ وأغلى ما يمكن الاستثمار فيه.فرحنا بتكريم رجل يقضي يومَه وليلَه يداوي ويُطبِّب ويبحث ويُطوّر ويتعلّم ويُعلّم ويصنع كوادرَ جديدة تُنقِّبُ عن إكسير القلوب المُتعبة.رجل يهربُ من الأضواء ويفرُّ من التكريمات وكلمات الثناء.......

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