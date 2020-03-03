كركوك تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد الأربعاء

2020/03/03 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

قررت ادارة محافظة كركوك، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء، في دوائر المحافظة.واكدت ادارة محافظة كركوك في بيان لها، ان "دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50%، فيما تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل".واكدت ان "خلية الازمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد اجتماعاتها في ديوان المحافظة وتتابع المواقف في جميع المحافظة، فيما تم تخويل مدراء الدوائر المشمولة بالتعطيل الكامل في تحديد الدوام بنسبة ‎50 % بعد استحصال موافقة رئيس خلية الازمة".

بغداد اليوم ـ كردستان

اصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، بياناً تؤكد فيه سلامة 39 مواطناً كان قد اشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعاً لانتشار

بغداد اليوم-متابعة

قررت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، في خبر عاجل، أن "الإمارات تقرر تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع في مواج

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، تفاصيل اول تقرير رسمي عن حقيقة حمل السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية الغام حرب الثمانيات.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان &qu

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