العراق وكوريا يتفقان على التعاون في مواجهة فايروس كورونا

2020/03/03 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الثلاثاء، مع نظيره الكوري جنوبي كانغ كيونغ هوا،...





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